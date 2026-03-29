۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

برخورد بدون اغماض با نانوایی‌های متخلف لرستان؛۴۰ هزار تن گندم ذخیره شد

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از برخورد بدون اغماض با نانوایی‌های متخلف در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد عصر امروز یکشنبه در حاشیه کمیته اقتصادی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در این جلسه مشکلات حمل آرد نانوایی‌ها از درب کارخانه آرد تا نانوایی‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و گفتگو مقرر شد دو پیمانکار اصلی حمل آرد استان مطابق قرارداد فی‌مابین با اتحادیه خبازان استان و تعهداتی که دارند میزان آرد تخصیصی هر خبازی را در زمان‌های مقرر ارسال کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه اضافی از نانوایی‌ها را ندارند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: به اداره کل تعزیرات استان تأکید شده است چنانچه کوچک‌ترین تخلفی دراین‌خصوص گزارش شود باتوجه‌به شرایط خاص جامعه، هیچ‌گونه اغماض و چشم‌پوشی در پرونده‌های حمل آرد نداشته باشند.

امیدی شاه‌آباد، گفت: در حال حاضر ذخایر گندم و آرد به میزان کافی تا برداشت محصول سال جاری در استان موجود است، سهمیه فروردین نانوایی‌ها به طور کامل تخصیص‌یافته است و حدود ۴۰ هزار تن گندم در مکان‌های مختلفی در سطح استان ذخیره شده است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: در حال حاضر نهاده‌های دامی در استان به‌وفور وجود دارد و مرغداری‌های استان بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای دراین‌خصوص می‌توانند جوجه‌ریزی انجام دهند.

امیدی شاه‌آباد، اظهار کرد: تا ۴۰ روز آینده به طور میانگین بیش از ۱۸۰ تن کشتار روزانه مرغ خواهیم داشت که نیاز استان را به طور کامل پوشش می‌دهد و علاوه‌برآن با بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد به‌عنوان پشتیبان بازار، مشکلی در خصوص تأمین مرغ نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کمبود کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم وجود ندارد و مردم می‌توانند از فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای کالاهای موردنیاز خود را خرید کنند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: بیشترین تأکید نظارت بر بازار توسط همکاران حوزه نظارت اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است که با پشتیبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان از بروز تخلفات حوزه بازار جلوگیری شود و با متخلفین احتمالی در حوزه اقتصاد بازار برخورد قاطع صورت گیرد.

کد مطلب 6786682

