به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد عصر امروز یکشنبه در حاشیه کمیته اقتصادی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در این جلسه مشکلات حمل آرد نانوایی‌ها از درب کارخانه آرد تا نانوایی‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و گفتگو مقرر شد دو پیمانکار اصلی حمل آرد استان مطابق قرارداد فی‌مابین با اتحادیه خبازان استان و تعهداتی که دارند میزان آرد تخصیصی هر خبازی را در زمان‌های مقرر ارسال کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه اضافی از نانوایی‌ها را ندارند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: به اداره کل تعزیرات استان تأکید شده است چنانچه کوچک‌ترین تخلفی دراین‌خصوص گزارش شود باتوجه‌به شرایط خاص جامعه، هیچ‌گونه اغماض و چشم‌پوشی در پرونده‌های حمل آرد نداشته باشند.

امیدی شاه‌آباد، گفت: در حال حاضر ذخایر گندم و آرد به میزان کافی تا برداشت محصول سال جاری در استان موجود است، سهمیه فروردین نانوایی‌ها به طور کامل تخصیص‌یافته است و حدود ۴۰ هزار تن گندم در مکان‌های مختلفی در سطح استان ذخیره شده است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: در حال حاضر نهاده‌های دامی در استان به‌وفور وجود دارد و مرغداری‌های استان بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای دراین‌خصوص می‌توانند جوجه‌ریزی انجام دهند.

امیدی شاه‌آباد، اظهار کرد: تا ۴۰ روز آینده به طور میانگین بیش از ۱۸۰ تن کشتار روزانه مرغ خواهیم داشت که نیاز استان را به طور کامل پوشش می‌دهد و علاوه‌برآن با بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد به‌عنوان پشتیبان بازار، مشکلی در خصوص تأمین مرغ نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کمبود کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم وجود ندارد و مردم می‌توانند از فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای کالاهای موردنیاز خود را خرید کنند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: بیشترین تأکید نظارت بر بازار توسط همکاران حوزه نظارت اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است که با پشتیبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان از بروز تخلفات حوزه بازار جلوگیری شود و با متخلفین احتمالی در حوزه اقتصاد بازار برخورد قاطع صورت گیرد.