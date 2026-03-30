هشدار مدیریت بحران درباره ورود سامانه بارشی جدید به قزوین

قدرت‌اله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی اظهار کرد: از روز دوشنبه ۱۰ فروردین تا چهارشنبه ۱۲ فروردین، بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف، در برخی نقاط بارش تگرگ و پدیده مه نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول برای آمادگی در برابر این شرایط انجام شده است، از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، از سفرهای غیرضروری بپرهیزند و خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی مجهز کنند.

وی همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی، جابه‌جایی عشایر و لزوم استحکام‌بخشی سازه‌های موقت تأکید کرد.