عملیات پاکسازی و انهدام مهمات در حومه شهر عسلویه انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان عسلویه در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع عموم شهروندان عسلویه می‌رساند: در راستای حفظ امنیت و پاکسازی آثار باقی‌مانده از تجاوزات ددمنشانه آمریکایی صهیونی عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در منطقه اجرا خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه زمان این عملیات صبح پنج‌شنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام شده است و از ساکنان شهر عسلویه درخواست شده با حفظ آرامش خود نگران صدای انفجارهای ناشی از تخریب نباشند.

در پایان آمده است: نیروهای جان‌برکف مهندسی و تخریب در حال پاکسازی کامل منطقه جهت امنیت پایدار شما عزیزان هستند.