۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

۷۴ مدرسه در خوزستان به علت حملات دشمن متجاوز دچار آسیب شده‌اند

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در جریان جنگ دشمن آمریکایی - صهیونیستی، ۷۴ مدرسه در نقاط مختلف استان دچار خسارت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای آخرین برآورد خسارات وارد شده به بخش‌های مختلف استان بر اثر حملات اخیر تا تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

وی گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام شده، دو هزار و ۲۸۰ واحد مسکونی تعمیری و ۳۵ واحد مسکونی تخریبی در استان شناسایی شده است. همچنین خسارت به ۷۴۹ واحد لوازم خانگی گزارش شده است.

حیاتی افزود: در بخش واحدهای صنفی نیز ۲۵۱ واحد تجاری تعمیری، سه واحد تجاری تخریبی و ۵۶ واحد تجاری سرمایه‌ای دچار خسارت شده‌اند.

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، همچنین ۶۱ سوله غیرنظامی، ۳۸ واحد اداری و ۳۱ واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه آموزشی نیز ۷۴ مدرسه در نقاط مختلف استان دچار خسارت شده‌اند و ارزیابی‌های تکمیلی برای برآورد دقیق‌تر خسارات همچنان ادامه دارد.

