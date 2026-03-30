به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای آخرین برآورد خسارات وارد شده به بخشهای مختلف استان بر اثر حملات اخیر تا تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
وی گفت: بر اساس جمعبندیهای انجام شده، دو هزار و ۲۸۰ واحد مسکونی تعمیری و ۳۵ واحد مسکونی تخریبی در استان شناسایی شده است. همچنین خسارت به ۷۴۹ واحد لوازم خانگی گزارش شده است.
حیاتی افزود: در بخش واحدهای صنفی نیز ۲۵۱ واحد تجاری تعمیری، سه واحد تجاری تخریبی و ۵۶ واحد تجاری سرمایهای دچار خسارت شدهاند.
به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، همچنین ۶۱ سوله غیرنظامی، ۳۸ واحد اداری و ۳۱ واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیدهاند.
وی ادامه داد: در حوزه آموزشی نیز ۷۴ مدرسه در نقاط مختلف استان دچار خسارت شدهاند و ارزیابیهای تکمیلی برای برآورد دقیقتر خسارات همچنان ادامه دارد.
