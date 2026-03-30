کشف و ضبط بیش از یک تُن فرآورده دامی غیربهداشتی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسکندری ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در جریان اجرای طرح ویژه تشدید نظارتهای بهداشتی، ۱۲۹۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیراستاندارد شامل گوشت سفید و قرمز از سطح شهر زاهدان کشف، ضبط و برای معدومسازی ارسال شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان اظهار داشت: این عملیات با هدف پیشگیری از عرضه و مصرف فرآوردههای دامی فاقد استانداردهای لازم انجام گرفت. بر اساس اعلام واحد نظارت، مقادیر کشفشده به دلیل شرایط نامناسب ظاهری، نگهداری در شرایط غیربهداشتی یا انقضای تاریخ مصرف، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شدند و پس از طی مراحل قانونی به مراکز مجاز معدومسازی منتقل شدند.
اسکندری، با تأکید بر نقش نظارتهای دامپزشکی در تضمین سلامت جامعه گفت: طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی با جدیت در حال اجراست و با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت شهروندان را تهدید کند برخورد قاطع خواهد شد. او همچنین بر ضرورت خرید فرآوردههای پروتئینی از مراکز مجاز و دارای مجوز بهداشتی تأکید کرد.
وی افزود: در بخش دیگری از عملیات نظارتی، مقادیر قابل توجهی فرآورده خام دامی غیرمجاز شامل بیش از ۸۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز و حدود ۸۰۰ کیلوگرم چربی صنعتی از یک واحد بستهبندی غیر مجاز واقع در شهرک صنعتی زاهدان کشف و ضبط شد. بررسیها نشان داد این واحد به صورت غیرقانونی فعالیت داشته و فرآوردههای مکشوفه فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و شرایط نگهداری استاندارد بودهاند.
اسکندری بیان کرد: برای این واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. اداره دامپزشکی زاهدان اعلام کرده اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی تا پایان تعطیلات نوروز با قوت ادامه خواهد داشت.
