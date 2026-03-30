۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

خدمات‌رسانی مازندران به ۱۷ میلیون مسافر نوروزی

آمل- استاندار مازندران گفت: این استان تاکنون به بیش از ۱۷ میلیون مسافر خدمات رسانی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر دوشنبه در بازدید از فروشگاه زنجیره ای آمل که با حضور فرماندار و مسئولین این شهرستان از نزدیک در جریان روند توزیع کالاها و اقلام اساسی قرار گرفت.

استاندار در این بازدید خاطرنشان کرد: مازندران تا کنون بیش از ۱۷ میلیون مسافر را پوشش داده است.

وی از فراوانی کالاها و اقلام ضروری در بازار ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه همه چیز به وفور در بازار دیده می‌شود.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به رضایت عمومی مردم و مسافران از عملکرد مسئولین و مدیران استانی، از نوسان حداقلی قیمت‌ها در سراسر استان خبر داد.

