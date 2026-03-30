به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر دوشنبه در بازدید از فروشگاه زنجیره ای آمل که با حضور فرماندار و مسئولین این شهرستان از نزدیک در جریان روند توزیع کالاها و اقلام اساسی قرار گرفت.
استاندار در این بازدید خاطرنشان کرد: مازندران تا کنون بیش از ۱۷ میلیون مسافر را پوشش داده است.
وی از فراوانی کالاها و اقلام ضروری در بازار ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه همه چیز به وفور در بازار دیده میشود.
استاندار مازندران همچنین با اشاره به رضایت عمومی مردم و مسافران از عملکرد مسئولین و مدیران استانی، از نوسان حداقلی قیمتها در سراسر استان خبر داد.
نظر شما