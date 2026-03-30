تعویض اختیارات ویژه برای برخورد فوری با محتکران و متخلفان بازار

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز عرضه کالا در مازندران بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود، اختیارات گستردهتری برای برخورد با متخلفان در اختیار تعزیرات قرار گرفته تا روند رسیدگی و اجرای احکام با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به نظارت مستمر بر بازار افزود: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد و مردم نگرانی از بابت دسترسی به اقلام ضروری نداشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: دستگاههای اجرایی با تأکید دولت، موضوع امنیت غذایی و آرامش بازار را با جدیت دنبال میکنند و نظارتها بهصورت میدانی در حال انجام است.
فرهادی با اشاره به حضور گسترده نیروهای نظارتی گفت: بخش عمدهای از نیروهای تعزیرات در مراکز تولید و توزیع مستقر شدهاند و طرحهای ویژه نظارتی نیز طی هفتههای اخیر به اجرا درآمده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره عملکرد این سازمان نیز اظهار داشت: سالانه بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزههای مختلف از جمله کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در این سازمان رسیدگی میشود.
وی همچنین از مردم خواست در خرید کالاها تعادل را رعایت کنند و افزود: خرید بیش از نیاز میتواند موجب هدررفت منابع و اختلال در توزیع شود.
