۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۸

برخی مراکز انتقال خون اصفهان در ۱۲ فروردین فعال هستند

اصفهان-مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از فعالیت تعدادی از مراکز انتقال خون این استان در روز ۱۲ فروردین خبر داد و گفت:این مراکز با هدف حفظ و تأمین ذخایر خون استان آماده پذیرش اهداکنندگان است.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز جمهوری اسلامی اظهار کرد: به منظور حفظ و تقویت ذخایر خونی استان، تعدادی از مراکز انتقال خون اصفهان در روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه فعال خواهند بود.

وی افزود: در این روز مراکز انتقال خون خواجو در شهر اصفهان، کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده پذیرش اهداکنندگان خون هستند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به شرایط اهدای خون گفت: تمامی خانم‌ها و آقایان سالم در بازه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال و در برخی موارد تا ۷۰ سال می‌توانند برای اهدای خون اقدام کنند.

دهراب‌پور خاطرنشان کرد: هر بار اهدای خون می‌تواند جان دست‌کم سه بیمار نیازمند را نجات دهد، از این رو از شهروندان دعوت می‌کنیم با حضور در مراکز انتقال خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.

