افزایش قیمت نفت به چالش سیاسی برای ترامپ تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست در گزارشی نوشت نفت می‌تواند به پاشنه آشیل دونالد ترامپ تبدیل شود و تبعات جنگ با ایران در پمپ‌بنزین‌های آمریکا خود را نشان می‌دهد.

بر اساس نظرسنجی‌ها، هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی در این دوره تبدیل شده و افزایش قیمت بنزین فشار قابل توجهی بر افکار عمومی وارد کرده است. این گزارش می‌افزاید قیمت‌های بالای سوخت به‌طور خودکار کاهش نخواهد یافت.

در این گزارش آمده است دولتی که پاسخی برای بنزین ۴ دلاری نداشته باشد و این افزایش قیمت را ناشی از جنگ بداند، ممکن است پیامدهای آن را در صندوق‌های رأی تجربه کند.

همزمان با افزایش تنش‌ها، قیمت نفت آمریکا از مرز ۱۰۵ دلار به ازای هر بشکه عبور کرده و از روز چهارشنبه تاکنون حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.

در همین حال، مجله آمریکایی «بارونز» نیز گزارش داد بازارها دیگر چندان به اظهارات ترامپ واکنش مثبت نشان نمی‌دهند؛ به‌گونه‌ای که پس از اعلام او درباره انجام «مذاکرات جدی» برای پایان دادن به جنگ، قیمت نفت همچنان روند افزایشی داشته است.