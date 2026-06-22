نفت برنت از کانال ۸۰ دلاری عقب نشینی کرد؛زمزمه های کاهش تقاضا در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده های به روز رسانی شده در سایت «اویل پرایس»، هر بشکه نفت برنت در ساعت ۰۱:۵۲ بامداد به وقت مرکزی آمریکا، با ریزش ۱.۸۴ درصدی مواجه شد و روی رقم ۷۹.۰۹ دلار ایستاد. این افت در حالی ثبت می شود که هفته گذشته بسیاری از تحلیلگران انتظار تثبیت قیمت در کانال ۸۰ تا ۸۲ دلاری را داشتند.

بررسی باندهای تکنیکال نشان می دهد که سطح ۸۰ دلار اکنون به یک مقاومت جدی تبدیل شده است. در سناریوی خوشبینانه، عبور از مرز ۸۲.۵۰ و سپس ۸۵ دلار می تواند بار دیگر امیدها را به رشد قیمت زنده کند؛ اما در سناریوی فعلی، فعالان بازار نفس ها را در سینه حبس کرده اند تا ببینند حمایت ۷۷.۵۰ دلاری پابرجا می ماند یا که قیمت به کف ۷۵ دلاری سقوط خواهد کرد.

با توجه به ابهامات موجود در سیاست های اوپک پلاس و نشانه های ضعف نسبی در تقاضای فصلی، به نظر می رسد تا پایان هفته جاری، مرز ۸۰ دلاری به میدان نبرد اصلی خریداران و فروشندگان تبدیل شود. باید منتظر ماند و دید که تنفس نفتی جهان به کدام سو می رود.