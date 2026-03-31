۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

سناتور آمریکایی: تاکتیک‌های ما شکست می‌خورند؛ ایران در حال پیروزی است

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات اذعان کرد: تاکتیک‌ های ما شکست می‌ خورند و به همین دلیل ایران در حال موفق شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: تاکتیک‌ ها بدون وجود راهبرد اهمیتی ندارند. به همین دلیل، تاکتیک کشتن هزاران ویتنامی یا طالبان تنها به دشمن ما کمک کرد. تاکتیک‌ ها در خدمت یک راهبرد نبودند.

این سناتور مشهور آمریکایی سپس اضافه کرد: در ایران نیز همین‌ طور است. تاکتیک‌ های ما شکست می‌ خورند و به همین دلیل ایران در حال موفق شدن است.

وی سپس در ادامه تصریح کرد که آمریکا قادر به نابودی پهپادها و قایق‌ های ایرانی نیست و در ادامه هشدار داد که این جنگ تنها منجر به «تقویت اتحاد چین و ایران» خواهد شد.

کد مطلب 6787770

    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ایران ارتش وسپاه مقتدر دارد تا کور شود چشمان سگهای اپستین

