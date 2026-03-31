۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۲

فایننشال‌تایمز: پیامدهای اقتصادی تنش‌ها برای اروپا نگران‌کننده است

فایننشال‌تایمز گزارش داد با وجود عدم مداخله مستقیم اروپا در درگیری‌ها، افزایش قیمت انرژی و احتمال کمبود سوخت فشار اقتصادی زیادی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال‌تایمز، با وجود آنکه دولت‌های اروپایی تاکنون از مداخله مستقیم در درگیری‌ها خودداری کرده‌اند، اما پیامدهای اقتصادی آن برای کشورهای اروپایی بسیار سنگین بوده و احتمال تشدید این وضعیت نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید قیمت برق در اروپا فشار قابل توجهی بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کرده است.

همچنین نگرانی‌های جدی درباره احتمال کمبود برخی فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت هواپیما و گازوئیل مطرح شده که می‌تواند فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

