حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری و نظامی از حمله به محل استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در لبنان خبر دادند.

یونیفل اعلام کرد: نیروهای ما هدف سه تیراندازی جداگانه قرار گرفته اند و احتمال این می رود که آنها از سوی نیروهای مسلح غیر لبنانی هدف قرار گرفته اند.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اعلام کرد: دو گشت از نیروهای ما در راستای دفاع از خود اقدام به تیراندازی کردند و هیچ یک نیروهای ما زخمی نشده است.

پیشتر ۱۵ اسفند، منابع خبری و نظامی از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) و تداوم حملات هوایی به شرق لبنان خبر دادند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.