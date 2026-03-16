۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۹

حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان

حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان

گروهی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری و نظامی از حمله به محل استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در لبنان خبر دادند.

یونیفل اعلام کرد: نیروهای ما هدف سه تیراندازی جداگانه قرار گرفته اند و احتمال این می رود که آنها از سوی نیروهای مسلح غیر لبنانی هدف قرار گرفته اند.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اعلام کرد: دو گشت از نیروهای ما در راستای دفاع از خود اقدام به تیراندازی کردند و هیچ یک نیروهای ما زخمی نشده است.

پیشتر ۱۵ اسفند، منابع خبری و نظامی از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) و تداوم حملات هوایی به شرق لبنان خبر دادند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

