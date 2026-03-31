به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سمنان بیانیه‌ای را در خصوص انتشار اخبار مرتبط با جنگ رمضان در این استان صادر کرد متن بیانیه به این شرح است:

در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی که در شرایط حساس کنونی موجب ایجاد نگرانی در میان برخی از نیروهای انقلاب اسلامی شده است، روابط عمومی استانداری سمنان ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای چنین اقدامات و محتواهایی، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی در جامعه تأکید دارد.

بدیهی است در مقطعی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی، آرامش و همگرایی ملی است، هرگونه اقدام یا بازنشر محتوای نگران کننده، ناخواسته در راستای اهداف و خواسته‌های دشمنان بوده و می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف روحیه عمومی و ایجاد شکاف در جامعه شود.

در این راستا، به نقل از عالی‌ترین مقام دولت در استان تأکید می‌شود: تا زمانی که نبرد جبهه حق علیه باطل ادامه دارد، مردم شریف استان با بصیرت، آگاهی و حضور مسئولانه خود، میدان را خالی نکرده و همچنان پشتیبان ارزش‌ها و آرمان‌ها و نیروهای مسلح کشور باقی خواهند ماند.

همچنین با تأکید بر مضامین مطرح‌شده در جمع‌های مردمی اخیر، خاطرنشان می‌شود که امروز مهم‌ترین نیاز کشور، حفظ انسجام و همدلی است و هیچ فرد یا جریانی نباید زیر پرچم انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز اختلاف و دودستگی در جامعه شود. در همین راستا، هر فرد یا جریانی که آگاهانه در مسیر ایجاد شکاف میان مردم حرکت کند، در امتداد اهداف دشمنان عمل کرده و رفتاری مردود از خود بروز داده است.

روابط عمومی استانداری سمنان ضمن قدردانی از همراهی و حضور آگاهانه مردم، اعلام می‌دارد که تداوم این همبستگی و حضور وحدت‌آفرین، پشتوانه‌ای مستحکم برای تقویت روحیه عمومی و حمایت از تلاش‌ها در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

در پایان از عموم مردم شریف استان درخواست می‌شود ضمن حفظ حضور همه جانبه در صحنه و آرامش و انسجام، تا پیروزی نهایی جبهه حق برعلیه باطل تمام تلاش خود را بعمل آورند و با دعا و نیایش به درگاه الهی برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و مسئولان خدوم کشور موجبات وحدت همه آحاد مردم رافراهم آورند.