توسعه تجارت با عراق اولویت اقتصادی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به نتایج برنامهریزیهای سال گذشته، اظهار کرد: اجرای برنامههای مبتنی بر کار کارشناسی در سال ۱۴۰۴ موجب شد تصمیمگیریهای این شورا با استحکام بیشتری انجام شود و این روند باید در سال ۱۴۰۵ با شتاب و دقت بیشتری ادامه یابد.
وی با تأکید بر نقش شورای گفتوگو در رفع موانع کسبوکار افزود: با برگزاری جلسات کارشناسی گستردهتر و بهرهگیری از تجربه سالهای گذشته میتوان گرههای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی را با همکاری تشکلها و دستگاههای اجرایی برطرف کرد.
استاندار کرمانشاه شعار سال را یکی از مهمترین محورهای کاری استان دانست و گفت: عملیاتیکردن این شعار با محوریت اقتصاد از اولویتهای اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است و تحقق آن با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران، مدیران اقتصادی و واحدهای تولیدی استان امکانپذیر خواهد بود.
حبیبی توسعه تعاملات تجاری با کشور عراق را از برنامههای مهم استان عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود پنج مرز و بازارچه رسمی در کرمانشاه، باید برای افزایش صادرات و واردات تلاش بیشتری انجام شود و فعالسازی مرزها میتواند نقش مهمی در دور زدن تحریمها داشته باشد.
وی همچنین بر گسترش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها از جمله چین و روسیه تأکید کرد و خواستار تعیین کشور هدف ویژه برای توسعه تجارت استان بر اساس مطالعات و ظرفیتهای موجود شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت تشکلهای اقتصادی استان گفت: اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن دو بازوی توانمند برای دستگاههای اجرایی هستند و باید از توان کارشناسی آنها در تصمیمگیریهای اقتصادی استفاده شود.
حبیبی راهاندازی دفاتر تجاری در اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده استان در حوزههایی مانند شیلات، گلخانه، فرآوری محصولات کشاورزی و دهکده لجستیک را از دیگر برنامههای مهم اقتصادی استان عنوان کرد.
