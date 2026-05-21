۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

سد آناهیتا موتور توسعه کنگاور خواهد شد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: بهره‌برداری از سد آناهیتا علاوه بر تأمین آب شرب، زمینه توسعه کشاورزی، گردشگری و صنعت کنگاور را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنج‌شنبه در جریان بازدید از پروژه سد آناهیتا در شهرستان کنگاور، این طرح را یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این سد می‌تواند تحولی اساسی در بخش‌های مختلف شهرستان ایجاد کند و آثار آن در معیشت و زندگی مردم منطقه نمایان شود.

وی که در این بازدید با همراهی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی، فرماندار کنگاور، امام جمعه و جمعی از مدیران استانی حضور داشت، افزود: مدیریت ارشد استان تأمین پایدار منابع آبی را در اولویت قرار داده و سد آناهیتا نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین آب شرب منطقه تصریح کرد: با بهره‌برداری از سد، دغدغه تأمین آب بلندمدت شهر کنگاور تا حد زیادی برطرف می‌شود و زیرساخت‌های مرتبط با انتقال آب نیز با جدیت در حال پیگیری است.

حبیبی ادامه داد: روند اخذ مجوزها و پیگیری‌های مربوط به ماده ۲۳ خط انتقال آب در دستور کار قرار دارد تا مراحل اجرایی پروژه بدون وقفه دنبال شود و مردم هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی منطقه خاطرنشان کرد: با مدیریت منابع آبی و توسعه شبکه‌های مرتبط، حدود یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار به اراضی زیرکشت منطقه افزوده خواهد شد و این موضوع می‌تواند زمینه رونق تولید و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: تلاش ما این است که تمامی بهره‌برداران و کشاورزان منطقه از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند و توزیع منابع آبی با رعایت عدالت و در نظر گرفتن منافع عمومی انجام گیرد.

حبیبی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری پیرامون سد آناهیتا اشاره کرد و گفت: فضای طبیعی و چشم‌انداز این مجموعه می‌تواند به یکی از نقاط مهم گردشگری منطقه تبدیل شود و زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در اطراف سد، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند چهره اقتصادی منطقه را متحول کرده و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه در پایان سد آناهیتا را پروژه‌ای اثرگذار در مسیر توسعه کنگاور دانست و بیان کرد: این طرح علاوه بر تأمین نیازهای بخش کشاورزی و آب شرب، در رشد صنعت و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی منطقه نیز نقش مهمی خواهد داشت.

