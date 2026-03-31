اعتراف ترامپ قیمت جهانی نفت را بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی نفت که پیشتر شاهد کاهش قیمت تا ۱۱۲ دلار بود، پس از اظهارات تازه رئیسجمهور آمریکا بار دیگر دچار التهاب شد و روندی افزایشی به خود گرفت. هر بشکه نفت برنت دریای شمال در معاملات امروز با رشد پنج دلاری، به رقم ۱۱۷ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت سبک آمریکا نیز که بهتازگی وارد محدوده سهرقمی شده، در معاملات امروز ۱۰۳ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
ترامپ در پیامی در فضای مجازی با اشاره به انسداد تنگه هرمز خطاب به متحدان خود نوشت که ایالات متحده دیگر در موقعیت حمایت از دیگر کشورها نخواهد بود. وی افزود: «شما باید یاد بگیرید چگونه برای خودتان بجنگید… بروید و نفت خودتان را بهدست بیاورید!»
تحلیلگران بازار معتقدند این اظهارات بهنوعی بیانگر عقبنشینی آمریکا از نقش حمایتی در ثبات بازار جهانی انرژی است. برخی از تحلیلگران تأکید دارند که بازار نباید به سخنان ضدونقیض ترامپ تکیه کند، اما همین پیامها سبب نگرانی از آینده عرضه جهانی نفت شده است.
فریدون فشارکی، کارشناس ارشد انرژی هشدار داده است در صورت ادامه انسداد نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت ممکن است ظرف شش هفته آینده تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
