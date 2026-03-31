  اقتصاد
  بانک و بیمه وبورس
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

تجارت در مسیر خدمت؛

بازدید مدیرعامل بانک تجارت از شعب تهران در اولین روزهای کاری سال ۱۴۰۵

مدیرعامل بانک تجارت در اولین روزهای کاری سال ۱۴۰۵ با حضور در شعب شهر تهران و یکی از ادارات معاونت بین‌الملل این بانک از نزدیک روند ارائه خدمت به مشتریان را مورد بازدید و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این بازدیدها که صبح سه‌شنبه یازدهم فروردین ماه به انجام رسید با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت ارائه خدمات پایدار و بهینه به مشتریان گفت: تمام تلاش همکاران شعب و ستاد بانک تجارت در این ایام باید بر این باشد که هیچگونه خللی در خدمت‌رسانی به مشتریان بوجود نیاید و برنامه‌های توسعه‌محور و جاری بانک همچون شرایط عادی دنبال شود.

مدیرعامل بانک تجارت ضمن دیدار و گفت‌وگو با همکاران این شعب و بررسی آخرین وضعیت عملکردی آنها بر ضرورت حفظ آرامش و تقویت روحیه خدمت‌گزاری به عمومی مردم و مراجعان در میان همکاران تاکید و ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش همکاران سراسر کشور، سال ۱۴۰۵ برای بانک تجارت سال رقم خوردن دستاوردهای چشمگیر و بزرگ باشد.

اخلاقی همچنین به روند سودآوری بانک تجارت در سال‌های اخیر و برنامه‌های آتی در زمینه افزایش سرمایه، ارتقای کفایت سرمایه و تقویت پایه‌های عملکردی بانک اشاره کرد و گفت: ارتقای سهم تامین مالی بانک تجارت در بین شبکه بانکی با تکیه بر توان تخصصی همکاران و استفاده از محصولات کاربردی و نوآورانه تأمین مالی زنجیره‌ای همچنان جزو برنامه‌های عملیاتی بانک تجارت به شمار رفته و در سال ۱۴۰۵ این رویکرد با توانی دوچندان دنبال خواهد شد.

مدیرعامل بانک تجارت در جریان بازدید از شعب مستقل مرکزی، میدان آرژانتین، گاندی و میدان شیخ بهائی تهران و همچنین اداره خزانه داری ارزی درخواست‌ها و نیازهای مسئولان و همکاران را مستقیما دریافت کرد و بلافاصله با برقراری تماس با متولیان امر نسبت به پیگیری موارد اقدام نمود.

در این بازدیدها پارساتبار مدیر امور استان‌های جنوب کشور نیز حضور داشت.

کد مطلب 6788428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها