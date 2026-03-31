  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

هشدار مقاومت عراق درباره هرگونه تحرک زمینی علیه ایران و لبنان

دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق در پیامی نسبت به تحرکات زمینی نظامیان آمریکایی علیه ایران و هرگونه اقدام شورشیان سوری علیه لبنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابوآلاء الولائی»، دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق در پیامی اعلام کرد: «پس از ورود جنگ صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران به ماه دوم و ناکامی در تحقق اهداف اعلامی، تهدیدات آمریکا درخصوص یورش زمینی به خاک جمهوری اسلامی ایران و انتقال از نبرد محدود به نبرد فراگیر مطرح می‌شود.

الولائی تصریح کرد: «در این خصوص تاکید می‌کنیم در صورت اقدام نیروهای آمریکایی در بکارگیری خاک کویت به عنوان نقطه آغاز حمله به ایران، محور مقاومت در چارچوب وحدت میادین، این امر به معنای درهم شکسته شدن مرزهای امنیتی منطقه قلمداد خواهد شد.»

وی تاکید کرد: «اخباری هم از قصد الجولانی برای شکستن مرزها و حرکت به سمت داخل خاک لبنان منتشر شده که در راستای کمک به نظامیان صهیونیست علیه لبنان است، از همین روی در صورت تحقق هر کدام از دو سناریوی مذکور، محور مقاومت حتما اقدامات متقابل را در این راستا اتخاذ خواهد کرد.»

کد مطلب 6788461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      قبل از تیر جنگی، جولانی را باید با تیرهای رسواکننده و روشنگرانه تیرباران کرد.
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جولانی خائن

    پربازدیدها

    پربحث‌ها