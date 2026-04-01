شب تلخ ایتالیا با سومین غیبت در جام جهانی/ ترکیه پس از ۲۴ سال صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور فینال رقابت های مرحله پلی آف صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد دوازدهم فروردین ماه در حالی پیگیری شد که طرفداران میلیونی تیم ملی فوتبال ایتالیا منتظر برد این تیم مقابل بوسنی بودند اما شاگردان گنارو گتوزو با وجود زدن نخستین گل، نتوانستند پیروزی خود را حفظ کنند تا بازی به تساوی کشیده شود و سپس ضربات پنالتی تکلیف تیم برنده را مشخص کند.

ضیافتی که کاملا به سمت بوسنی چرخید و به برتری ۴ بر یک انجامید تا آنها راهی جام جهانی ۲۰۳۶ شوند و ایتالیا بار دیگر غایب بزرگ جام جهانی لقب بگیرد و برای سومین دوره متوالی غایب باشد.

تیم ملی ترکیه نیز میهمان کوزوو بود که تک گل کرم اکتورکوگلو در دقیقه ۵۳ توانست ترک ها را پس از ۲۴ ثال بار دیگر به جام جهانی برساند و از استانبول تا آنکارا و کوش آداسی سراسر شادی شود.

همچنین سوئد در میزبانی از لهستان در یک بازی دراماتیک توانست ۳ بر ۲ پیروز میدان شده و راهی تورنمنت ملی فوتبال دنیا شود.

دیگر بازی حساس فینال پلی آف اروپا بین چک و دانمارک برگزار شد که پس از تساوی ۲ - ۲ با برد چک در ضیافت پنالتی ها همراه بود.