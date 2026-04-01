بیانیه تشکل کارگری به مناسبت ۱۲ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، دوازدهم فروردین ماه، سالروز استقرار جمهوری اسلامی ایران را که یادآور اراده تاریخی ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش از طریق مراجعه به آرای عمومی است، گرامی میدارد.
این روز حاصل همهپرسی سرنوشتساز روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ است که در آن ملت بزرگ ایران با مشارکتی گسترده و رأی قاطع خود به استقرار نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و در ۱۲ فروردین همان سال، نتیجه این انتخاب تاریخی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر کشور اعلام شد.
این رویداد مهم، نماد تثبیت حاکمیت اراده مردم، مشارکت عمومی در تعیین نوع حکومت و آغاز شکلگیری ساختارهای حقوقی و سیاسی نظام جدید در جمهوری اسلامی ایران بود؛ ساختارهایی که با تدوین قانون اساسی و استقرار نهادهای قانونی کشور، مسیر اداره و پیشرفت ایران را پایهگذاری کردند.
جامعه بزرگ کارگری ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، توسعه و پایداری اقتصادی کشور، همواره در مقاطع سرنوشتساز تاریخی نقشآفرین بوده است. کارگران شریف ایران از روزهای شکلگیری انقلاب اسلامی تا دوران ۸ سال دفاع مقدس، از سالهای سازندگی و بازسازی کشور تا عبور از بحرانها و تهدیدهای گوناگون، با حفظ سنگر کار و تولید، سهمی اساسی در حفظ استقلال، امنیت و اقتدار ملی ایفا کردهاند.
جامعه کارگری کشور در مواجهه با چالشها و تهدیدهای مختلف از جمله جنگها، بحرانها و ناآرامیها، همواره با مسئولیتپذیری و ایستادگی در کنار ملت ایران قرار داشته است.
این قشر بزرگ زحمتکش و شریف در جریان رویدادهایی سال ۱۴۰۴ همچون جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و سایر مقاطع دشوار تاریخی، ضمن حفظ پایداری تولید و خدمات، نشان دادند که نیروی کار ایران یکی از ستونهای اصلی تابآوری ملی و اقتصادی کشور است و در این مسیر پرافتخار، هزاران کارگر متعهد با تقدیم خون پاک خود به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند و نام آنان به عنوان نماد ایثار، وفاداری و مسئولیتپذیری در تاریخ جامعه کارگری ایران ماندگار شده است.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه کارگری، بر تداوم مسیر تلاش، مجاهدت و خدمت صادقانه این قشر بزرگ در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور تأکید مینماید.
بیتردید تحقق اهداف بلند اقتصادی و اجتماعی کشور بدون توجه عملی به جایگاه و حقوق جامعه کارگری امکانپذیر نخواهد بود.
کارگران به عنوان موتور محرک تولید ملی، شایسته برخورداری از امنیت شغلی، معیشت شایسته و حمایتهای قانونی مؤثر هستند.
از اینرو، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از دولتها و مسئولان ذیربط انتظار دارد با اتخاذ سیاستهای عادلانه و کارآمد، در جهت بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران اقدامات مؤثر و پایدار انجام دهند.
در همین راستا، مهمترین مطالبات جامعه کارگری کشور عبارت است از تقویت امنیت شغلی و حمایت از اشتغال پایدار، اجرای کامل و دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی، بهبود سطح دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی، گسترش پوششهای بیمهای و خدمات رفاهی برای کارگران و خانوادههای آنان و نیز تقویت گفتگوی اجتماعی و مشارکت مؤثر تشکلهای کارگری در فرآیند سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه کار و تولید.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بر این باور است که توجه جدی به مطالبات جامعه کارگری، علاوه بر ارتقای سطح رفاه میلیونها خانواده کارگری، موجب افزایش بهرهوری، تقویت تولید ملی و تحکیم بنیانهای اقتصادی کشور خواهد شد.
در پایان، این تشکل عالی ضمن پاسداشت روز جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ همبستگی و وحدت ملی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی و تلاش مشترک همه ارکان کشور تحت پرچم ولایت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای برای تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و آبادانی ایران عزیز تأکید مینماید و جامعه کارگری کشور را همچنان در صف نخست تلاش برای ساختن آیندهای روشن برای میهن اسلامی میداند.
نظر شما