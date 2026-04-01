۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

مواج شدن دریا، بعدازظهر و شب با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا بعدازظهر و شب با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی مواج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز بعدازظهر و شب ناپایداری شدید دریایی در مناطق دریایی استان پیش بینی و وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط محتمل خواهد بود.

او افزود: امروز در پاره‌ای نقاط استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی، رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندبادلحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: بیشینه سرعت باد به بیش از ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۲ متر خواهد رسید و وقوع گرد و غبار در سواحل و جزایر دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود شناورها به ویژه سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: فردا پنجشنبه ۱۳ فروردین نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی در این‌مدت نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس خواهد بود.

