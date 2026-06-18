بورسیه مسیر میناب با حضور معاون وزیر علوم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل واحدی با حضور در مراسم باشکوه تجلیل از شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، افزود: آموزش عالی کشور وظیفه خود میداند که در برابر خون پاک شهدای والامقام میناب، سر تعظیم فرود آورد و دین خود را با اقدامات عملی و ماندگار ادا کند.

وی با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم جنایتکار، تصریح کرد: دشمنان بدانند که خون مطهر شهدا، نه‌تنها کشور را سست نمی‌کند، بلکه عزم ما را برای پیشرفت علمی و فناوری در مسیر خدمت به این مرزوبوم، راسخ‌تر از همیشه ساخته است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما این است که ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور را در مسیر اعتلای نام شهدا و خدمت به خانواده‌های معظم ایشان به کار بگیریم.

واحدی با اشاره به اینکه اجرای ۲ برنامه کلیدی و تحول‌آفرین برای شهرستان میناب، حال و هوای تازه‌ای به خانواده‌های شهدا و جامعه علمی هرمزگان بخشید، ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، ۲ رویداد مهم علمی و توسعه‌ای در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: نخست، رونمایی از «جایزه مسیر میناب» که به‌منظور حمایت از جلوه‌های علمی و فناورانه و همچنین ادای دین به ۲۶ معلم شهید دبستان شجره طیبه طراحی و تدوین شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این جایزه، گامی بلند در جهت ماندگاری نام و یاد این معلمان فداکار در عرصه علم و دانش خواهد بود.

واحدی افزود: دومین برنامه نیز، اعلام طرح بورسیه ویژه دانشجویان مستعد و نخبه در مناطق محروم استان هرمزگان است، که با هدف عدالت آموزشی و شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان در نقاط دورافتاده، به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر بهره‌گیری بهینه از همه ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور، یادآور شد: ما موظفیم با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع، زمینه رشد و شکوفایی علمی مناطق محروم را فراهم کنیم و این اقدامات، بخشی از تعهد نظام جمهوری اسلامی ایران به نسل‌های فداکار و ایثارگر این سرزمین است.