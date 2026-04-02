دستگیری عامل تیراندازی در وردآورد

به گزارش خبرگزاری مهر،بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت ، پس از وقوع تیراندازی در این محدوده، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه مشخص شد عامل تیراندازی پس از تیراندازی از محل متواری شده که با انجام اقدامات پلیسی ، متهم حین خروج از منزل شناسایی و دستگیر می شود .

متهم در تحقیقات پلیس اعلام کرد که سلاح مورد استفاده را از یکی از شهرهای شمال غرب کشور خریداری کرده و مدعی شد که هدفش صرفا ارعاب فردی بوده که با وی خصومت قبلی داشته است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت امنیت شهری اعلام داشت: نگهداری غیرمجاز سلاح، علاوه بر ایجاد ناامنی، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای مالک سلاح به همراه داشته باشد. پرونده‌های متعدد نشان داده‌اند که استفاده از سلاح در درگیری‌ها و جرائم خرد، می‌تواند به وقوع قتل و آسیب‌های شدید منجر شود.