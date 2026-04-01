به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، با اشاره به حضور خود در جمع مردم و اجتماعات مردمی، گفت: من در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنم تا روحیه بگیرم، دیدن این مردم روحیه بسیار بزرگی به همه می‌دهد.

وی افزود: من هم قطره کوچکی از این مردم هستم و می‌آیم وسط اینها و مشارکت می‌کنم در این حرکت میدانی، هم اینکه خودم روحیه بگیرم و هم واقعاً لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردم.

وزیر امور خارجه با تأکید بر جایگاه مردمی‌داری و حضور آگاهانه آنان در صحنه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: انسجام و حضور مردم خیلی عالیه و انسان واقعاً غبطه می‌خوره به این مردمی که اینقدر با انگیزه و روحیه بسیار بالا حضور پیدا می‌کنند توی این تجمعات.

عراقچی تصریح کرد: مردم از نیروهای مسلح دفاع می‌کنند، با رهبر انقلاب بیعت می‌کنند، برای کشورشان فداکاری می‌کنند، حفاظت می‌کنند و انسجام اجتماعی را حفظ می‌کنند. خدا قوت به همه‌شان.