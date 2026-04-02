۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت: ماموران پلیس شهرستان ایرانشهر طی گشت زنی هدفمند و کنترل عبور و مرور خودروها در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را تحت رصد و کنترل قرار دادند.

وی بیان کرد: پس از صدور دستور ایست پلیس، راکب خودروی مذکور، به سرعتش افزود و قصد متواری شدن از محل را داشت که با هوشیاری مأموران، خودرو متوقف شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: راکب خودرو که عرصه را بر خود تنگ دید، بلافاصله از محل متواری که در بازدید تخصصی از این خودرو مقدار ۷۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و خودروی پژو ۴۰۵ مذکور توقیف شد.

