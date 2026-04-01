واکنش سفارت ایران در اکوادور به اخراج یک شهروند ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی لغو اقامت و اخراج یک شهروند ایرانی (مسئول مرکز غیردولتی فرهنگی ایران و اکوادور ) مقیم شهر کیتو پایتخت اکوادور، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اکوادور طی بیانیه ای اتهامات وارده به نامبرده را قویا رد نمود. این سفارت در بیانیه خود بر نکات زیر تاکید کرده است:

-شهروند ایرانی مورد نظر، اتهامات مطرح شده علیه خود را بی‌اساس دانسته و در همین چارچوب، این سفارت نیز قویاً این اتهامات را رد می‌نماید. در خصوص یکی از مهمترین اتهامات وارده به نامبرده همین بس که مقامات مکزیک بارها وجود یک طرح ادعایی برای اقدام علیه سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی ایران را تکذیب کرده‌اند.

-برخلاف آنچه در کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مقرر شده است، این سفارت از اقدام اولیه علیه این تبعه ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی مطلع شده و نه از طریق کانال‌های دیپلماتیک رسمی.

-انتشار رسانه‌ای این موضوع پیش از پایان مراحل قضایی مربوطه و تفهیم اتهام، تأثیر روانی قابل توجهی بر خانواده این شهروند (مقیم اکوادور) به‌ویژه فرزندان خردسال ایشان داشته است.

-جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به مناسبات خارجی جمهوری اکوادور تأکید می‌ نماید که روابط دوجانبه نباید تحت تأثیر یا نفوذ اشخاص یا طرف‌های ثالث قرار گیرد.