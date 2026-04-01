۱۱ نفر از افراد گرفتار سیلاب گناباد نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی اظهار کرد: به دنبال بارش شدید باران و سیلاب در جاده روستایی چاه نمک به چاه میغانی از توابع بخش مرکزی گناباد، ۱۱ نفر سرنشینان تعدادی وسایل نقلیه در سیلاب گرفتار شده بودند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد ادامه داد: با تلاش ماموران راهداری و پلیس راه و بخشداری مرکزی، این افراد بعد از سه ساعت تلاش نجات یافتند.

وی گفت: حجم سیلاب چهارشنبه شب در محور چاه نمک به چاه میغانی بسیار زیاد بوده و در مسیرهایی باعث تخریب ۱۰۰ درصدی جاده شده است.

محمدی تصریح کرد: جاده روستایی چاه نمک به چاه میغانی گناباد تا اطلاع ثانوی مسدود است.