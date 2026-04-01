۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت مصوبه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت مصوبه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مصوبه کنیست رژیم اشغالگر صهیونیستی برای اعدام اسرای فلسطینی را ناقض قواعد بدیهی اخلاقی و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصوبه کنیست رژیم اشغالگر صهیونیستی برای اعدام اسرای فلسطینی، که ناقض قواعد بدیهی اخلاقی و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به‌ویژه معاهدات ژنو ۱۹۴۹، است را به شدت محکوم می‌کند و آن را ضربه‌ای مهلک علیه منظومه حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌داند.

این مصوبه که در ادامه سیاست نسل‌کشی و امحای استعماری ملت فلسطین طراحی و تصویب شده است، ماهیت آپارتاید و فاشیستی رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار می‌کند و گواه انحطاط اخلاقی و انسانی سیاستگزاران و کارگزاران این رژیم است.

وزارت امور خارجه با تاکید بر حق بنیادین ملت فلسطین‌ برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها، سازمان ملل، و نهادهای حقوقی و حقوق بشری را برای اقدام عاجل جهت پایان دادن به بی‌کیفری رژیم صهیونیستی و توقف جنایات مستمر آن علیه فلسطینیان و سایر کشورها و ملت‌های منطقه را یادآور می‌شود.

بدون تردید تداوم بی‌تفاوتی و بی‌عملی در برابر قانون‌شکنی‌ها و شرارت‌های این رژیم، نه تنها موجب تداوم نقض فاحش حقوق بنیادین مردم فلسطین می‌شود بلکه کل منطقه غرب آسیا و همه جهان را به سمت ناامنی فزاینده خواهد کشاند.

کد مطلب 6788966
زهرا علیدادی

    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      خداکمکشون کنه،وجنایت کاران به اهدافشون نرسند
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      حالا اگه ایران چنین قانونی تصویب میکرد از چهار جهت تحریم و محکوم میشد ولی اسراییل جنگ طلب حتی با وجود تصویب قوانین ضد بشری یک بار هم تحریم نشده، اینه قدرت لابی گری و سلاح هسته ای
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      خداکمکشون کنه
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      کجایند مدعیان دروغین حقوق بشر سازمان ملل چرا درمقابل جنایات رژیم سفاک وآدمخوار صهیونیستی وامریکایی کر ولال گشته اید آیا وقت آن نرسیده ملت ها وکشورهای اسلامی وعربی در برابر قتل وغارت رژیم جلاد صهیونیستی قیام کنند تا ریشه ظلم اسرایل کنده شود تا کجا می خواهید تماشاگرجنایت ضد بشری اسراییل درفلسطین ومنطقه باشید،

