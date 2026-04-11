به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کرهجنوبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تاسفآور است که شما (رژیمصهیونیستی) حتی یکبار هم به انتقادهای مردم در سراسر جهان که بهدلیل اقدامات مداوم ضدحقوق بشری و مغایر با حقوق بینالملل در رنج و دشواری هستند، توجه نمیکنید.
این بیانیه افزود: وقتی ما در رنج هستیم، دیگران نیز آن درد را عمیقا احساس میکنند. پس، این کاملا طبیعی است که اگر کسی بهخاطر نیازهای ما رنج میبرد، احساس تاسف کنیم.
وزارت امور خارجه کره جنوبی تاکید کرد که دیدن این درد عظیم و رنج ملی که ناگهان مانند صاعقهای بر سر شهروندان بیگناه فرود آمده، بسیار ناراحتکننده است.
رئیسجمهوری کرهجنوبی پیشتر تاکید داشت که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی پس از شکنجه یک کودک فلسطینی، او را از پشتبام به پایین پرتاب کردهاند.
