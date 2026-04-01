  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

نخست‌وزیر اسپانیا: از تهدید ترامپ نمی‌ترسم؛ دو بار فریب نمی‌خوریم

«پدرو سانچز» با اشاره به دروغین بودن ادعای آمریکا درباره حمله به عراق به بهانه سلاح کشتار جمعی، گفت که مادرید دو بار فریب نمی‌خورد و از تهدید ترامپ به علت نپیوستن به جنگ ایران نمی‌ترسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا در پاسخ به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این کشور در خصوص ملحق نشدن به جنگ علیه ایران گفت: بیست و سه سال پیش، شما ما را به جنگ علیه عراق کشاندید، در حالی که هیچ سلاح کشتار جمعی‌ای پیدا نشد. نمی‌شود دو بار ما را فریب داد!

همچنین یک خبرنگار از نخست وزیر اسپانیا پرسید: آیا شما از اقدامات تلافی‌جویانه ترامپ علیه اسپانیا نمی‌ترسید؟

سانچز در پاسخ تأکید کرد: نه من از هیچ چیز نمی‌ترسم چون مواضعمان را روشن کرده‌ام و پای حرفهایم می‌ایستم.

وی چند رو گذشته هم در سخنانی، آمریکا و اسرائیل را به طولانی کردن «جنگ ناعادلانه و غیرقانونی» علیه ایران متهم و تأکید کرد: سکوت در برابر جنگ علیه ایران، دوراندیشی نیست بلکه بزدلی و همدستی با جنایت است.

این اظهارات نخست وزیر اسپانیا در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در سخنانی گفت: مخالفت اسپانیا با استفاده از حریم هوایی این کشور و پایگاه های نظامی آن(علیه ایران) تأسف بار است!

کد مطلب 6788992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      6 2
      پاسخ
      درود بر این انسان آزاده که نامی نیک از او در تاریخ جهان ثبت خواهد شد
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 2
      پاسخ
      آفرین بر مردان آزاده و مادری که مردان شجاع تربیت میکنند.
    • Raman IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      ترامپ روی واقعی خود را به همه انسان ها نشان داده وبرای پول هر کاری که بهش بگن انجام میدهد انگار که او هزار سال عمر میکند و هرگز نمیمیرد ترامپ بیشتر از جیمی کارتر عمر نمی کند وتاریخ از او به عنوان یک ادم کش و کودک خور یاد خواهد کرد

