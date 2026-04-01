به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، «پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا در پاسخ به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این کشور در خصوص ملحق نشدن به جنگ علیه ایران گفت: بیست و سه سال پیش، شما ما را به جنگ علیه عراق کشاندید، در حالی که هیچ سلاح کشتار جمعیای پیدا نشد. نمیشود دو بار ما را فریب داد!
همچنین یک خبرنگار از نخست وزیر اسپانیا پرسید: آیا شما از اقدامات تلافیجویانه ترامپ علیه اسپانیا نمیترسید؟
سانچز در پاسخ تأکید کرد: نه من از هیچ چیز نمیترسم چون مواضعمان را روشن کردهام و پای حرفهایم میایستم.
وی چند رو گذشته هم در سخنانی، آمریکا و اسرائیل را به طولانی کردن «جنگ ناعادلانه و غیرقانونی» علیه ایران متهم و تأکید کرد: سکوت در برابر جنگ علیه ایران، دوراندیشی نیست بلکه بزدلی و همدستی با جنایت است.
این اظهارات نخست وزیر اسپانیا در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در سخنانی گفت: مخالفت اسپانیا با استفاده از حریم هوایی این کشور و پایگاه های نظامی آن(علیه ایران) تأسف بار است!
