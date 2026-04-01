واژگونی خودرو در جاده «گناوه - دیلم» ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگا مهر، علی یوسفی‌نیا عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر ۱۵ جاده گناوه به دیلم ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک - شهرستان گناوه به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه انتقال داده شدند.