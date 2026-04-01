۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

واژگونی خودرو در جاده «گناوه - دیلم» ۵ مصدوم داشت

واژگونی خودرو در جاده «گناوه - دیلم» ۵ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده گناوه به دیلم با پنج مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگا مهر، علی یوسفی‌نیا عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر ۱۵ جاده گناوه به دیلم ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک - شهرستان گناوه به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه انتقال داده شدند.

