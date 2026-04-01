۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۳۵

کیانمهر: بازار گلستان به‌صورت روزانه رصد می‌شود

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: جلسات مستمر تنظیم بازار، ثبات تأمین کالاهای اساسی را تضمین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، شامگاه چهارشنبه در ستاد تسهیلات سفر با اشاره به اقدامات استان از ابتدای شرایط جنگی اظهار کرد: از روزهای نخست با تشکیل ستاد بحران و برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار، تصمیمات مهمی برای حمایت از واحدهای اقتصادی و معیشت مردم اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه‌ای حمایتی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز، مالیات و تأمین اجتماعی در این شرایط حق اعمال فشار یا اجرای قوانین محدودکننده برای واحدهای اقامتی و تولیدی را ندارند تا فعالان اقتصادی با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

کیانمهر با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم، هفته‌ای چندین بار و حتی روزانه برگزار می‌شود و دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی و غله به‌طور مستمر وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وجود شرایط جنگی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و اولویت اصلی، تأمین مستمر کالا برای مردم است، هرچند ممکن است در برخی موارد افزایش قیمت مشاهده شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی گفت: با دستور استاندار، فرآیند واردات نهاده‌ها تسهیل شده و از طریق مرز امیرآباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، البته نظارت‌های بهداشتی و استاندارد همچنان به‌دقت اعمال می‌شود.

وی همچنین از بهبود وضعیت نانوایی‌ها خبر داد و افزود: با توجه به افزایش جمعیت در استان، ۸۷۰ تن آرد ترمیمی به نانوایی‌ها اختصاص یافته و وضعیت تأمین نان نسبت به روزهای ابتدایی بسیار بهتر شده است.

کیانمهر ادامه داد: مشکلات جزئی در برخی مناطق به‌صورت موردی و سریع در حال رفع است و تیم‌های مدیریتی به‌صورت میدانی در شهرستان‌ها حضور دارند تا روند تأمین کالا و خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

وی با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان گفت: تمامی واحدهای تولیدی در استان فعال هستند و همین موضوع موجب شده تا بازار با کمبود مواجه نشود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر استمرار رصد بازار در قالب قرارگاه امنیت غذایی، ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم این اقدامات و همراهی مردم و تولیدکنندگان، شرایط پایدار بازار حفظ و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

