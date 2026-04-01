به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، شامگاه چهارشنبه در ستاد تسهیلات سفر با اشاره به اقدامات استان از ابتدای شرایط جنگی اظهار کرد: از روزهای نخست با تشکیل ستاد بحران و برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار، تصمیمات مهمی برای حمایت از واحدهای اقتصادی و معیشت مردم اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه‌ای حمایتی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز، مالیات و تأمین اجتماعی در این شرایط حق اعمال فشار یا اجرای قوانین محدودکننده برای واحدهای اقامتی و تولیدی را ندارند تا فعالان اقتصادی با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

کیانمهر با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم، هفته‌ای چندین بار و حتی روزانه برگزار می‌شود و دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی و غله به‌طور مستمر وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وجود شرایط جنگی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و اولویت اصلی، تأمین مستمر کالا برای مردم است، هرچند ممکن است در برخی موارد افزایش قیمت مشاهده شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی گفت: با دستور استاندار، فرآیند واردات نهاده‌ها تسهیل شده و از طریق مرز امیرآباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، البته نظارت‌های بهداشتی و استاندارد همچنان به‌دقت اعمال می‌شود.

وی همچنین از بهبود وضعیت نانوایی‌ها خبر داد و افزود: با توجه به افزایش جمعیت در استان، ۸۷۰ تن آرد ترمیمی به نانوایی‌ها اختصاص یافته و وضعیت تأمین نان نسبت به روزهای ابتدایی بسیار بهتر شده است.

کیانمهر ادامه داد: مشکلات جزئی در برخی مناطق به‌صورت موردی و سریع در حال رفع است و تیم‌های مدیریتی به‌صورت میدانی در شهرستان‌ها حضور دارند تا روند تأمین کالا و خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

وی با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان گفت: تمامی واحدهای تولیدی در استان فعال هستند و همین موضوع موجب شده تا بازار با کمبود مواجه نشود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر استمرار رصد بازار در قالب قرارگاه امنیت غذایی، ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم این اقدامات و همراهی مردم و تولیدکنندگان، شرایط پایدار بازار حفظ و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.