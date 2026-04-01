دیدار نوروزی وزیر ارشاد با هارون‌ یشایایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت فرهنگ صبح امروز ۱۲ فروردین به دیدار هارون یشایایی از تهیه‌کنندگان پیشکسوت سینما رفت.

وزیر ارشاد در این دیدار گفت: همواره نوع نظام ارتباطی میان ادیان توحیدی در ایران وجود داشته و دارد که بسیار راحت با هم ارتباط برقرار کرده و در کنار هم هستند

هارون یشایایی از تهیه‌کنندگان اقلیت مذهبی سینمای ایران است که آثاری چون «ای ایران»، «کیمیا»،«اجاره‌نشین‌ها» و بسیاری دیگر را در کارنامه دارد.

یشایایی نیز در این دیدار گفت: یهودی‌ها در کشورهای مختلف دنیا خیلی جدا از کل جامعه هستند اما در ایران اینگونه‌ نیست.