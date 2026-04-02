امام جمعه گناوه: جنگ رمضان هیمنه پوشالی دشمن را درهم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در اجتماع باشکوه و معنوی مردم ولایت‌مدار شهرستان گناوه در یادمان شهدای گمنام همزمان با ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، یوم الله۱۲ فروردین را یکی از ماندگارترین و سرنوشت‌سازترین ایام تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: این روز تجلی اراده ملت ایران در استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و نقطه عطفی در ایجاد تحول در جامعه ایران است.

امام جمعه گناوه افزود: امروز در حالی این روز عظیم را در تاریخ انقلاب گرامی می داریم که با ایام شهادت بهترین مدافعان ،پاسداران ، نیروها و شهدایی همراه است که عزت ،افتخار و استقلال را برای همیشه تاریخ برای ملت و کشور ما به ارمغان آوردند.

وی با اشاره به شهادت سردار دریابان شهید تنگسیری گفت: این شهید والامقام از افتخارات کشور و استان بوشهر بودند و رهبرمعظم انقلاب به مناسبت شهادت ایشان در پیام خود فرمودند« سرباز وطن»،«پاسدار اسلام»،«دلیر تنگستان» و دلاور مردی از خطه دلاورمردان بوشهر و منطقه جنوب کشور بودند.

وی ادامه داد: شهید سردارتنگسیری شخصیتی که عمر شریف خود را در دفاع از انقلاب و نظام و صیانت از مرزهای آبی و خاکی کشور گذاشت و سرانجام در این راه به همراه معاون اطلاعات سپاه، شهید سردار رضایی که افتخار دیگر استان بود ،به فیض شهادت نائل آمدند.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: با شهادت این سرداران و فرماندهان پرچم اسلام و انقلاب با اقتدار و صلابت در اهتزار و بالا است .

وی با اشاره به سخنانی از علامه جوادی آملی پ اضافه کرد: این عالم ،فقیه،فیلسوف وافتخار جهان اسلام فرمودند که این پرچم شرفی است و اول کسی که در مبارزات پرچم به دست گرفت و روی آن نوشته شد « «لا اله الا الله» ، حضرت ابراهیم (ع) بود و شما مردم هم ابراهیم زاده،پیغمبر زاده، رسول زاده، بزرگ زاده اید و اگر ما در برابر شما خضوع و اظهار کوچکی می کنیم به خاطر آن است که شما خیلی بزرگوار هستید و فرمود من هر شب این صحنه ها مردم را می بینم احساس کوچکی می کنم و این پرچم امروز به دست شما است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز پرچم «لا اله الا الله» در دست شما مردم و در اهتزاز است و به کوری چشم همه دشمنان و بدخواهان و کسانی که برای دشمنی با نظام اسلامی در طی ۴۷ سال هم قسم شده اند ، با صلابت و اقتدار بالا خواهد ماند .

وی اضافه کرد: همانگونه که ملت ایران در یوم الله ۱۲ فروردین بزرگترین کنگره قصر طاغوت ۲۵۰۰ ساله را به زیر بکشد امروز نیز در فروردین ماه ۱۴۰۵ مردم با صلابت پرچم کفر و استکبار را با وحدت و انسجام خود به زیر خواهند کشید.

امام جمعه گناوه با اشاره به جنگ رمضان در کشور گفت: دشمن که در جنگ ۱۲ روزه و توطئه تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی ماه شکست خورد و نتوانست به اهداف خود برسد ،جنگ رمضان را بر علیه ملت ایران و نظام اسلامی آغاز کرد .

دشمن ملت ایران را نشناخته است

وی ادامه داد: دشمن به خیال واهی خود تصور می کرد که با شهادت رهبر و امام شهید امت ، مردم دست از این نظام و انقلاب و امام خود برمی دارند اما با وجود بررسی ها و نقشه ها و اتاق های فکر دقیق ، یک خطای استراتژیک کرد و آن نیز نترسیدن از مرگ و استقبال از شهادت و نوع ایدئولوژی و جهانبینی مردم ایران را نشناحته بود.

وی با بیان اینکه مردم ایران از مرگ و شهادت در راه دفاع از کشور هراسی ندارند ،گفت: امروز تنها در پویش«جانفدا» که به تازگی راه اندازی شده ۶ میلیون نفر آمادگی مقابله با دشمن آمریکایی و صهونیستی اعلام کرده اند و ترس و واهمه دشمن نیز از همین است.

وی گفت: تمام اهداف و سناریوهایی که دشمن در جنگ رمضان دنبال می کرد با حضور و اتحاد و انسجام مردم و مسئولان و اقتدار نیروهای مسلح نقش بر آب شده است و دشمن در همه توطئه های خود شکست خورده است.

وی با بیان اینکه یکی از توطئه های دشمن در شرایط کنونی مطرح کردن سخنانی دروغین پیرامون مذاکره از زبان مسئولان کشور با هدف بر هم زدن اتحاد و انسجام ملی در ایران است ،افزود: امروز هیچ یک از مسئولان و نیروهای مسلح کشور ما به دنبال مذاکره با دشمن نیست و نخواهد بود.

وی ادامه داد: تنها کسی که اعلام جنگ یا صلح می کند فرمانده و رهبر انقلاب اسلامی،حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای خواهد بود و همه مسئولان،مردم و نیروهای مسلح زیر پرچم و منتظر فرمان و امر ولایت هستند و هیچ کس بدون اجازه و رضایت ولی زمان در این زمینه سخنی بیان نخواهد کرد.

وی گفت: امروز ۳۳ روز از جنگ رمضان می گذرد و این نبرد حماسی و پیروزی بزرگ برای هویت ملی ایران اسلامی ثبت و ضبط شده است و در تاریخ کشور ما ماندگار خواهد شد.

وی ادامه داد: جنگ رمضان طی ۳۳ روز گذشته توانست تاب آوری نظامی و در هم شکستن افسانه شکست ناپذیری دشمن را برای ما به همراه داشته باشد و در این مدت هیمنه پوشالی دشمن به دست نیروهای مسلح ایران اسلامی به بدترین شکل در هم شکسته شد که حتی دشمن تصور آن را هم نمی کرد.

وی گفت: دشمن با تمام ابزار و توان خود به جنگ با کشور ما آمد تا بتواند شیرازه دفاعی ما را از هم بپاشد امابا دیواری مستحکم از نبوغ ایرانی برخورد کرد و پدافند یکپارچه ما پاسخی کوبنده به دشمن داد که برای همیشه آنها درس عبرت خواهد بود.

تمام سناریوهای دشمن شکست خورده است

وی بیان کرد: امروز دشمن در همه سناریوهای خود با اتحاد و حضور مردم و به برکت خون شهدا و امام شهید شکست خورده و به التماس افتاده است.

وی گفت: تنگه هرمز که مدیریت آن از برکات سردار شهید تنگسیری است ،تنگه احد انقلاب است و بستن آن دشمن را مستاصل کرده و در این تنگه شکست خورده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز دشمن راهی جز تسلیم در برابر اقیانوس عظیم مردمی،رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و نیروهای مسلح ایران ندارد.

وی به برخی رکوردهای و پیروزی های نظامی ایران اسلامی در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: مقاومت و پیروزی های ایران اسلامی با حضور و انسجام مردم توانسته درسی به دشمنان بدهد که هرگز فکر تجاوز به کشور ما را در فکر خود نداشته باشند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: همه این پیروزی ها با عنایت الهی مقدور شد و تا تنبیه متجاوز مذاکره و صلحی در قاموس ملت ایران وجود نخواهد داشت.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان شهرستان و همراه با برنامه‌های فرهنگی و معنوی در فضایی آکنده از شور انقلابی و معنویت در یادمان شهدای گمنام گناوه هر شب برگزار می شود.