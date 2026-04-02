«ایران من، سرای من» به گالری محیطی خانه هنرمندان ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «ایران من، سرای من» شامل قاب‌هایی ماندگار از جلوه های اقلیمی و اقوام ایران است و میلاد نعلبندیان، اصغر بشارتی، علی‌اصغر نصوری، داود ایزدپناه، رسول مختاری، امین دهقان، بابک مهرافشار، سیدمحمد فاطمی، یوسف ندیم پورآذر، مهدی سعادت، مهدی عبدلی، غلامرضا یزدانی، فائزه کابلی، فریبا شفیعی، فاطمه حلمی، مجید حجتی، مهدی ایمانی، رضا دانیانیان، محمد وارسته، عالیه اسمعیل‌نژاد، محمد آهنگر، محمد عطائی محمدی، مصطفی غلام‌نژاد و امیر مینابیان، عکاسانی هستند که آثارشان از نقاط مختلف سرزمین‌مان، در این نمایشگاه به تماشا گذاشته شده است.

نمایشگاه عکس «ایران من، سرای من» به همت آژانس عکس ایران انجمن سینمای جوانان و با همکاری خانه هنرمندان ایران برپا شده است.

علاقمندان می‌توانند برای تماشای آثار این نمایشگاه محیطی از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به گالری محیطی خانه هنرمندان ایران واقع در ضلع جنوب غربی بوستان هنرمندان مراجعه کنند.