به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هادی شرفی، مدیرکل بازرسی استانداری تهران با حضور در شهرستان بهارستان، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به شهروندان قرار گرفت.

در این بازدید که عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان، معاونین فرمانداری و ایرج همتی سرپرست جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، مدیرکل بازرسی استانداری ابتدا از چند فروشگاه عرضه کالاهای اساسی و چندین صنف عرضه مرغ و گوشت در سطح شهرستان بازدید و بر لزوم تداوم نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.

ایرج همتی نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارش از مقدار جذب و توزیع کالاهای اساسی در شهرستان و بیان مشکلات موجود، اظهار داشت: خوشبختانه بازار شهرستان از نظر کالاهای اساسی در شرایط پایدار و مطلوبی به سر می‌برد.