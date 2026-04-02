۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

واکنش رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به نامه رئیس دانشگاه تهران

واکنش رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به نامه رئیس دانشگاه تهران

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در واکنش به نامه رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آیه‌ای از قرآن بر لزوم «رفتار متقابل در برابر تجاوز» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری ور دانشگاه ها در واکنش به نامه امروز رییس دانشگاه تهران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: با تجاوز پیشگان رفتاری همانند خودشان داشته باشید« بقره ۱۹۴ »
ساده سازی نکنید دانشگاه های رژیم صهیونی و آمریکا بخشی از ماشین جنگی دشمن هستند در جنگ وجودی کسی برای برنده کاپ اخلاق خیالی هورا نمی کشد.

زهرا سیفی

    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      شورای امنیت ملی موظف است خیانت مقام مسول را جدی بگیرد و او را اخراج کند . اجازه ندهید تفرقه افکنانه دوباره وحدت مردم. را به هم بزنند . سیاستهای کلی و نظامی کشور را رهبر تعیین میکند و رییس فلان دانشگاه اهلیت دخالت در این موارد را ندارد
      • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خداوند را سپاس که دشمنان ما را از جاهلان و ابهلان خلق کرده است. به همین جهت شهرها مدارس دانشگاهها مناطق مسکونی کسب و کار رفاهی بیمارستانها و تولید دارو آب شیرین کن منابع انرژی مردم را هدف قرار می دهد و مردم و زنان و کودکان را در خانه هایشان ترور می کند. و دروغ هایشان را نزد جهانیان آشکار می سازد.
    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      درود بر شما👌 پل کرج را زدند پل ملک فهد را بزنید

