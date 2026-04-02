کشف مواد مخدر از خودروی عبوری در میامی؛ ۲ سرنشین سواری دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید ایست بازرسی میامی با تاکید بر اینکه محورهای مواصلاتی این شهرستان تحت رصد است، اظهار کرد: گشت های ویژه نوروز فعال و اجازه جولان به سو استفاده گران از این موقعیت را نمی دهند.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی پاسگاه عباس آباد به یک خودرو سواری مشکوک شدند، اضافه کرد: خودرو برای بررسی بیشتر متوقف شد.

فرمانده انتظامی میامی از کشف دو کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این خودرو خبر داد و اظهار داشت: با کشف مواد دو سرنشین این خودرو دستگیر شدند.

موسوی اضافه کرد: متهمان در تحقیقات ماموران انتظامی به قصد انتقال مواد از شرق کشور به یکی از استان های شمالی کشور اقرار کردند.

وب با اشاره به اینکه قاچاقچیان مواد مخدر تحویل مراجع قضایی میامی شدند، افزود: پلیس با سوداگران مرگ به طور جد برخورد می‌کند و اجازه عبور این محموله ها را نخواهد داد.