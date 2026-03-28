کشف محموله بیش از ۱۹۸ کیلوگرم مواد مخدر و سلاح و مهمات در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و حساسیت بالای مرز و حضور قاچاقچیان مواد مخدر و تهدیدهای پیش رو در آن سوی مرز و احتمال سوء استفاده از شرایط موجود، مرزبانان با هوشیاری و اسرافیت اطلاعاتی اقدام به اجرای انسداد مرز و کمین در مناطق آلوده و حساس حوزه سرزمینی هنگ تایباد کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تصریح کرد: در همین راستا مرزبانان به مورد مشکوک شده و با رعایت کلیه جوانب اقدام به برخورد قاطع با قاچاقچیان موادمخدر در نقطه صفر مرز کرده و درگیری بین مرزبانان و قاچاقچیان شکل گرفت که نهایتا قاچاقچیان تاب مقابله با مرزبانان را نداشته و با توجه به نزدیک بودن به نقطه صفر مرزی و عوارض زمین به آنسوی مرز متواری شدند.

وی تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری ۶ عدد کوله حاوی ۳۰ بسته به وزن ۱۵۴کیلو و ۱۲۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۴۲بسته به وزن ۴۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و نیز ۳ قبضه کلت کمری آمریکایی به همراه ۶ تیغه خشاب کلت، ۷۰ عدد تیر جنگی کلت و تعداد ۲ عدد بی سیم دستی که به صورت حرفه ای در بین شیار ها و بوته های گیاهی منطقه توسط قاچاقچیان مخفی شده بود را کشف کردند.

شجاع با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت جامعه خط قرمز مرزبانان است خاطرنشان کرد: مرزبانان در کنار سایر نیروهای مسلح مقتدرانه و قاطعانه در برابر متجاوزین و قاچاقچیان ایستاده اند و اجازه نخواهند داد نظم و مقررات در مرزهای استان خدشه دار شود.