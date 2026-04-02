ورود امواج ضعیف بارشی به خوزستان از بعدازظهر جمعه

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی نسبتاً پایدار در استان تا اواسط وقت فردا است.
وی افزود: بهتدریج از بعدازظهر روز جمعه استان تحت تأثیر امواج ضعیف بارشی قرار میگیرد که تا اواخر روز شنبه موجب رگبار و رعد و برق بهویژه در مناطق شمال، شمالشرق، شرق، جنوبغرب و ارتفاعات استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به شرایط فصلی ادامه داد: با توجه به ماهیت فصل، احتمال شدت گرفتن بارشها بهصورت نقطهای وجود دارد.
سبزهزاری گفت: دمای هوا تا روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت و سپس از روز یکشنبه شاهد کاهش دما در استان خواهیم بود.
وی بیان کرد: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۲۸.۲ درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت (دهدز) با ۶ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: دمای هوای اهواز در شبانهروز گذشته بین ۱۵.۱ تا ۲۷.۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
