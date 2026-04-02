گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالد لامولا وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از مقامات، فرماندهان عالیرتبه و شهروندان ایرانی را در جربان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل تسلیت گفت و مراتب همدردی و همبستگی دولت و مردم آفریقای جنوبی را با دولت و مردم ایران ابراز داشت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از پیام تسلیت و همدردی و موضع آفریقای جنوبی در محکومیت حملات آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل علیه ایران قدردانی کرد و خواستار اتخاذ موضع صریح و قاطع همه کشورهای مستقل در محکومیت جنایات متجاوزان علیه ملت ایران شد.

عراقچی با تشریح آخرین تحولات منطقه، یادآور شد: این جنگ از سوی آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی بر ایران و منطقه تحمیل شده و ایران در حال دفاع از حاکمیت و امنیت ملی و تمامیت سرزمینی خود است.

عراقچی با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌عنوان عامل اصل ناامنی موجود در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، تاکید کرد اقدام ایران در جلوگیری از تردد شناورهای مرتبط با متجاوزان، مبتنی بر حقوق بین‌الملل و در راستای حفاظت از امنیت ملی ایران در برابر حملات غیرقانونی متجاوزان است‌. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه برای تردد ایمن شناورهای غیرمتخاصم، از طریق هماهنگی با مراجع ذیصلاح ایرانی تسهیلات لازم را فراهم کرده است.

وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز با اشاره مواضع اصولی این کشور در محکومیت هرگونه توسل به زور و لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، بر ضرورت یافتن راه‌های عادلانه برای خاتمه جنگ‌ و برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و آفریقای جنوبی بر تداوم رایزنی‌ها بین مقام‌های دو کشور درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تأکید کردند.