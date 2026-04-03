۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۳

نامه ۱۰۰ حقوقدان در سراسر جهان علیه جنایات جنگی آمریکا در ایران

نامه ۱۰۰ حقوقدان در سراسر جهان علیه جنایات جنگی آمریکا در ایران

ده ها کارشناس حقوق بین الملل با امضای نامه ای نسبت به جنایات جنگی آمریکا در قبال ایران ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رویترز گزارش داد که ۱۰۰ کارشناس حقوق بین الملل با امضای یک نامه سرگشاده تاکید کردند، حملات آمریکا علیه ایران می تواند جنایت جنگی تلقی شود.

در این نامه آمده است، ما به شدت نسبت به حملات آمریکا علیه مدارس، مراکز درمانی و خانه های مسکونی در ایران نگران هستیم.

لازم به ذکر است که آمریکا و رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته در سایه ناتوانی برای تحقق اهداف از پیش اعلام شده در قبال ایران دست به هدف قرار دادن بیمارستان ها، خودروهای اورژانس، مناطق مسکونی و حتی دانشگاه های کشورمان زده اند.

