به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رستمی در خطبههای نمازجمعه میامی در مسجد جامع این شهر حضور مردم در میدان حماسه و اقتدار را عامل ناکامی دشمن دانست و ابراز کرد: تضعیف روحیه مردم و القای ترس و ناامیدی در کنار ایجاد تردید نسبت به آینده برنامه دشمن خبیث در مواجهه با این حضور حماسی است.
وی با بیان اینکه دشمن می کوشد شکاف در داخل کشور ایجاد کند، افزود: رسانههای معاند، مدام از اختلاف، بحران و بنبست در داخل سخن میگویند اما نکته حائز اهمیت این است که اینها تحلیل نیست بلکه قطعات یک پازل عملیات روانی قلمداد می شود.
امام جمعه موقت میامی ادامه داد: دشمن بداند که یک واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد و آن اینکه این ملت، ملتی شکستناپذیر است ملتی که در دفاع مقدس ایستاد، در برابر تحریمها خم نشد و در سختترین شرایط مقاومتر شد لیکن امروز هم با همان روحیه زنده است.
رستمی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه،همراهی با نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر جنگ روانی دشمن، نشان میدهد که ایران اسلامی، نه تنها تضعیف نشده بلکه در حال قدرتافزایی در دل بحران است گفت: امروز دشمن در یک بنبست راهبردی گرفتار شده و نه توان پیروزی قاطع در میدان را دارد و نه تابآوری یک جنگ فرسایشی طولانی را و به همین دلیل است که از یک طرف تهدید میکند، و از طرف دیگر، از مذاکره سخن میگوید.
وی با بیان اینکه دشمن در تصمیمگیری و راهبردهایش دچار سردرگمی شده است افزود: تقویت و حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی و بیاعتمادی کامل به روایت دشمن یکی از مهمترین مسائل امروز در کشورمان است.
امام جمعه میامی تقویت روحیه مقاومت و امید و حضور فعال در میدان تبیین و جهاد روایت را ضروری و لازم توصیف کرد و گفت: امروز هر ایرانی، یک سنگر است و هر کلام او، میتواند تقویتکننده جبهه حق یا تقویتکننده جنگ روانی دشمن باشد.
رستمی ادامه داد: ملت قهرمان ایران،دشمن با همه توان آمده، اما این توان، در برابر ایمان، اراده و قدرت ایران اسلامی، شکستخورده و ناکارآمد است و این ملت، همان ملتی است که نه با تهدید میترسد، نه با فشار عقبنشینی میکند، و نه با عملیات روانی، مسیر خود را گم میکند.
وی با بیان اینکه دشمن امروز همزمان دو مسیر را دنبال میکند از یک سو، تشدید حملات و فشارهای میدانی و از سوی دیگر، ارسال پیامهای فریبکارانه مذاکره، این همان راهبرد قدیمی اما رسوا شده است افزود: ملت ما هوشیار است و تمام این توطئه ها را می شناسد.
نظر شما