حمله به دانشگاهها مصداق بارز خصومت با عقلانیت و توسعه است

رضا رحیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی دانشگاههای ایران، اظهار داشت: دانشگاه نهاد تولید فکر، اندیشه، مهارت ورزی و محل تربیت تخصصی برای پیشرفت انسان است و به همین دلیل هرگونه تعرض و حمله به این مراکز علمی، اساساً بر خلاف عقلانیت جمعی و فرآیند تکامل بشری محسوب میشود.

وی تأکید کرد: حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به برخی مراکز دانشگاهی کشورمان، نه تنها نهایت رذالت و استیصال دشمنان را نشان میدهد، بلکه مخالفت آشکار آنان را با رشد فکری و علمی جوانان ایرانی به اثبات میرساند.

رحیم پور با استناد به قواعد حقوق بشری و منشورهای بین المللی تصریح کرد: بر اساس منطق انسانی، حمله به دانشگاهها، مدارس و مراکز آموزشی حتی در زمان جنگ محکوم است و هیچ توجیهی برای آن قابل پذیرش نیست. این اقدامات، مصداق بارز جنایت علیه علم و تمدن است.

این استاد دانشگاه با اشاره به الگوی حملات دشمنان افزود: دشمنان صهیونیستی و آمریکایی که جنگ سوم علیه ایران اسلامی را با بمباران مراکز آموزشی آغاز کرده و در ادامه نیز دانشگاهها را هدف قرار می دهند، به‌وضوح نشان می‌دهد که خصومتشان با مردم استقلال‌طلب ایران چنان آنان را زبون و عصبانی ساخته که از سر دیوانگی می خواهند منشأ تحول و بیداری یک ملت را بخشکانند. غافل از اینکه این اقدام، بیچارگی و بی آبرویی آنان را عیان کرده و رسوایی جهانی برایشان به همراه خواهد داشت.

وی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: از رئیس‌جمهور آشفته، بیقرار، قمارباز و فاسد آمریکا و نخست وزیر کودک کش صهیونیستی که مست قدرت و خونریزی و افسارگسیخته در توهمات سلطه‌گری خویش هستند، انتظاری جز این حرکات جنونآمیز نمیرود.

رحیم‌پور با فراخوانی به جامعه علمی جهانی خاطرنشان کرد: جامعه علمی، دانشگاهی و آموزشی جهان وظیفه دارد در برابر این گستاخی های ترامپ و نتانیاهو علیه ساحت علم، اعتراضی شدید و جهانی به راه انداخته و مانع تثبیت این بدعت غلط تاریخی در قرن ۲۱ شود. نباید اجازه داد قدرت طلبان نظام سلطه، جهان را به دوران جهالت و تاریکی سوق دهند.