به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه امروز چهاردهم فروردین ماه در محل مصلی چناران با اشاره به سالروز شهادت حضرت حمزه (ع) اظهار کرد: در مسیر دفاع از دین خدا همواره انسانهایی بوده‌اند که با نثار جان شیرین خود از اسلام پاسداری کرده‌اند و وفاداری به عهد الهی را به بهترین شکل معنا کرده‌اند.

امام جمعه چناران با تأکید بر اینکه شهادت اوج صداقت و ایثار در راه حق است، بیان کرد: اگر دشمنان، سرداران و چهره‌های مؤمن و انقلابی را به شهادت برسانند، این مسیر با تربیت نیروهای مؤمن و توانمند ادامه خواهد یافت همانگونه که فرهنگ عاشورا، نسلهای بعدی را به مقاومت و پایمردی فرا می‌خواند.

وی با بیان اینکه شجاعت حضرت حمزه (ع) در تاریخ اسلام زبانزد است، خاطرنشان کرد: ایشان با پشتوانه‌ای محکم در دفاع از اسلام ایستاد و امروز نیز باید از مکتب او درس گرفت و راه شهدا، سرداران و رهبران الهی را ادامه داد.

بختیاری در ادامه با اشاره به مفهوم نصرت الهی تصریح کرد: یاری خداوند همواره در فرصت مناسب خود فرا می‌رسد و گاهی در قالب ابتلا و امتحان ظاهر می‌شود تا وابستگی‌های غیرتوحیدی را از بین ببرد و زمینه پاکی را فراهم کند لذا گشایش الهی در اوج صبر و استقامت رخ می‌دهد و هرگونه مقاومت در برابر باطل، خود نوعی پیروزی است.

امام جمعه چناران تأکید کرد: نصرت الهی تنها در عرصه نظامی معنا نمی‌شود بلکه در جبهه فرهنگی و جنگ روایتها نیز جلوه‌گر است و ملت ایران باید با هوشیاری، در این میدان نیز حضور فعال داشته باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف پرچم و هویت ملی ایران بیان کرد: پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نماد عزت، استقلال و ایستادگی ملت است و هرگز زمین نخواهد افتاد.

بختیاری افزود: امروز بسیاری از ملتها و کشورها با نگاه مثبت به ایران و اسلام می‌نگرند و این روند می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگتر در آینده باشد.

حجت‌الاسلام بختیاری با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی گفت: مردم با حضور گسترده خود در میادین و خیابانها، سنگر دفاع از ایران را حفظ کرده‌اند و این حضور، ستودنی و ارزشمند است.

وی در ادامه، راهبردهای تاب‌آوری در شرایط سخت را در چند لایه تشریح کرد و گفت: ایستادگی و مقاومت، حضور در تجمعات، پاسداری از آرمانهای وطن، فعالیتهای محله‌محور و مسجدمحور، کمک به همنوعان و هماهنگی سیاسی نخبگان از مهمترین مؤلفه‌های تقویت روحیه ملی و انقلابی است.

امام جمعه چناران با اشاره به پویش جان‌فدا در کشور، از مردم خواست در این حرکت مشارکت کنند.

وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب بر ضرورت کاشت درختان مثمر تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مردم با مشارکت در پویشهای درختکاری به‌ ویژه تا پایان فروردین و در فصل بهار، در توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ محیط زندگی خود نقش مؤثری ایفا کنند.