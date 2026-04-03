به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز این هفته با اشاره به پویش مردمی «جان‌فدا برای ایران» که همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی شکل گرفته است، گفت: پویش ارزشمند «جان‌فدا» با استقبال پرشور مردم، مسئولین و اقشار مختلف جامعه روبه‌رو شده است. این حرکت خودجوش، نشان از عشق و وفاداری عمیق ملت ما به آرمان‌های انقلاب و دفاع از ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی دارد.

وی ضمن درخواست از مردم ولایت‌مدار شهرستان بهاباد برای پیوستن به پویش «جان‌فدا» اظهار داشت: یکی از مسیرهای نصرت، پویش جان‌فداست و پویش جان‌فدا یک نصرت قلبی برای نیروهای مسلح کشورمان است.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه «در صورت عملیات زمینی دشمن، یک نفرشان هم نباید زنده بماند» افزود: پیام ما روشن است؛ ما اهل تجاوز نیستیم، اما اگر کسی بخواهد به امنیت و آرامش این ملت دست‌درازی کند، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده روبه‌رو خواهد شد. ایران خانه ماست و دفاع از خانه وظیفه‌ای است که هیچ‌گاه از آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

ابراهیمی با اشاره به سالروز قطع رابطه سیاسی ایران با آمریکا در ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ افزود: قطع رابطه ایران با آمریکا بزرگترین پیشرفت و ترقی ملت ایران بوده است.

وی بیان کرد: قطع رابطه با شیطان بزرگ به فرموده امام راحل سرآغاز عزتمندی، قدرت‌نمایی، استقلال و آزادی ایران بود و امروز نتایج آن در خوداتکایی، عزت‌نفس، استقلال‌طلبی و دستیابی ایران به صنایع مدرن روز جهانی دیده می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه قطع رابطه با آمریکا باعث شد ایران در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا و مستقل شود، افزود: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که ابهت آمریکا را درهم شکست و به همین سبب شیطان بزرگ از هر راهی تلاش می‌کند به نظام اسلامی و رهبری آن ضربه بزند که در این زمینه تمام نقشه‌هایش نقش بر آب خواهد شد.

امام جمعه بهاباد با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای (۲۰ فروردین) تصریح کرد: انرژی هسته‌ای و متعلقات آن را با دست توانای جوانان عزیزمان به دست آوردیم و به این افتخار می‌کنیم. دشمن صهیونیستی فکر می‌کرد با شهادت اندیشمندان هسته‌ای، جامعه ما عقب می‌ماند، غافل از آنکه هرچه شهید کرد، شدت رفتن به سوی انرژی هسته‌ای افزایش یافت.

ابراهیمی با بیان اینکه کشور ایران از فناوری هسته‌ای در مسیر صلح‌آمیز استفاده می‌کند، گفت: نظام‌های مدعی حقوق بشر خیلی‌ها در مسیر صلح‌آمیز از انرژی استفاده نکردند.

امام جمعه بهاباد به حضور شبانه مردم کشورمان و حتی شهرستان بهاباد در خیابان‌ها و میدان‌ها برای بیعت با رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: حضور در میدان، نصرت دین خداست و این افتخاری است که ملت و مردم عزیز در این برهه حساس به خود اختصاص داده‌اند؛ افتخاری که در طول تاریخ اسلام کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است. در این میدان که همان نصرت الهی است حاضر شوند و پایان این امتحان هم ملت ایران سربلند و پیروز بیرون بیاید.