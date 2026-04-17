به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ۲۸ فروردین با تقدیر از نقش نیروی حفاظتی در صیانت از کشور بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر رسانه‌های معاند و پافشاری بر آرمانها تا پیروزی نهایی و انتقام خون شهدای تأکید کرد.

امام جمعه چناران بیان کرد: ارتش انقلابی که فدایی ملت است با پرورش افسران بزرگی همچون شهید صیاد شیرازی و شهید شیرودی (مالک اشتر زمان) در کنار سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، نیروهای دفاعی و امنیتی ضربات سهمگینی بر پیکره رژیم صهیونسیتی و آمریکایی وارد کرده و آنان را به ذلت کشانده است.

وی با گرامیداشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران، این نهاد را شجره طیبه‌ای خواند که سایه اقتدارش نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان گسترده شده است

بختیاری تأکید کرد: نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قدس سپاه در کنار جبهه مقاومت، پیروزی‌های درخشانی را رقم زده‌اند و با فرماندهی کل قوا، انتقام خون رهبر شهید و شهدای اخیر را با نابودی کامل رژیم صهیونسیتی و آمریکایی خواهیم گرفت.

امام جمعه چناران با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت لبنان، خاطرنشان کرد: لبنان پاره تن ما است بنابراین دشمنان باید بدانند اگر کوچکترین خطایی از آنان سر بزند با پاسخ کوبنده ما مواجه شده و با خاک یکسان خواهند شد.

وی ضمن تأکید بر توصیه‌های سه‌گانه رهبر معظم انقلاب گفت: مراعات یکدیگر، مراقبت در برابر رسانه‌های دشمن و زنده نگهداشتن عزم انتقام سه رکن اساسی است و برای حفظ وحدت و انسجام کوشید.

بختیاری از مردم خواست تا با حضور مقتدرانه در میادین، از تیم دیپلماسی و دستاوردهای نظام حراست کنند و نشان دهند که این ملت هرگز تن به ذلت نداده و تا آخرین قطره خون پای آرمانهای انقلاب و انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهدا ایستاده است.