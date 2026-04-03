سخنرانی ترامپ اعتراف به شکست راهبردهای خصمانه علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی کرامتی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان گلپایگان، به کالبدشکافی اظهارات اخیر دونالد ترامپ پرداخت و اظهار کرد: رصد دقیق مواضع اخیر رئیسجمهور سابق آمریکا نشان میدهد که او برخلاف گذشته، دیگر نمیتواند بر ناکامیهای واشنگتن در تقابل با ملت ایران سرپوش بگذارد. تحلیلگران بینالمللی این سخنان را نوعی اعتراف ضمنی به شکست اهداف اعلامی در تنشهای اخیر با تهران تعبیر میکنند.
خطیب جمعه گلپایگان با بیان اینکه ترامپ همواره تلاش میکرد سیاستهای خود را پیروزمندانه و بازدارنده توصیف کند، افزود: اکنون شاهد تغییر لحنی آشکار هستیم؛ او با اذعان به اینکه اهداف مدنظرش طبق برنامهریزیها پیش نرفته، عملاً مهر باطلی بر کارنامه سیاست «فشار حداکثری» زد که روزی قرار بود ایران را به زانو درآورد.
حجتالاسلام کرامتی خاطرنشان کرد: ترامپ در نطق اخیر خود با زیرکی تلاش کرد بار این شکست سنگین را به دوش عوامل بیرونی، پیچیدگیهای ژئوپلیتیک خاورمیانه و عدم همراهی متحدانش بیندازد. این فرافکنی نشاندهنده استیصال در برابر واقعیتی است که در میدان نبرد ارادهها رقم خورد.
وی این تغییر رویکرد را با رقابتهای انتخاباتی آمریکا نیز مرتبط دانست و تصریح کرد: ترامپ با نزدیک شدن به کارزارهای سیاسی، به دنبال بازسازی تصویر خود و کاهش فشار انتقادات داخلی است؛ لذا با اتخاذ موضعی به اصطلاح «واقعبینانه»، سعی دارد از تبعات شکستهای راهبردیاش در قبال ایران است.
امام جمعه گلپایگان در بخش دیگری از سخنان خود، شکست پروژه صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران را عامل فروپاشی جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان برشمرد و گفت: این جنگ نابرابر نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه باعث آشکارتر شدن ناکارآمدی سیاستهای سلطهجویانه واشنگتن شد.
وی تاکید کرد: یکی از درخشانترین نتایج این پایداری، «احیای شبکه مقاومت» در منطقه است. امروز جریانی در خاورمیانه پدیدار شده که با پویایی کامل، معادلات قدرت را تغییر داده و سدی نفوذناپذیر در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی ایجاد کرده است.
