دلاوران خلیج فارس حماسه خلق می کنند/ وحشت آمریکا از انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، جزایر خلیج فارس این روزها حال و هوای دیگری دارد، این دلیرمردان و مرزنشینان خطه نیلگون خلیج فارس که هر زمان نیاز بوده است از مرزهای آبی ایران در کنار دلیر مردان سپاه و ارتش حماسه ایثار و شجاعت خلق کرده اند برای حماسه ایی دیگر در سنگر دفاع از آرمانهای انقلاب اعلام آمادگی می کنند.

این زنان و مردان بی ادعا که هر زمان رهبر انقلاب فرمان به خلق حماسه داده است سر از پا نشناخته در تمامی صحنه های انقلاب حماسه ای ماندگار آفریدند، مردانی که هنوز خورشید نزده از خانه به دریا می زنند تا روزی حلال خود را از دامن دریای رحمت خداوندی در سایه امنیت انقلاب اسلامی به خانه ببرند و زنانی که ازدامن پر مهر و محبت آنها دلیرمردان ایران زمین همچون سرداران شهید دارا، حقانی، ذاکری و دهها سردار دیگر تقدیم انقلاب و دفاع از آرمانهای اسلامی کرده است.

خلیج فارس رنگ آبی انتخابات دارد. رنگی به وسعت آسمانها، به وسعت محبت جنوب، به وسعت دلیرمردانی که جان خود را در پهنه خلیج فارس فدای سرزمین خود کردند و نگذاشتند ذره ای از این خاک به یغما برود، امروز خلیج فارس یکپارچه حماسه خواهد شد همانگونه که ناوشکن پیکان خالق شگفتی شد، امروز به پشتوانه اقتدار نظامی، سیاسی و با رهنمودهای فرمانده کل قوا خلیج فارس مکانی نا امن برای استکبار و کشورهایی شده است که چشم طمع به این آب و خاک دارند.

ساکنین جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، خارک، لاوان، سیری، جزیره همیشه افتخار هرمز، قشم، کیش، هنگام همگی لحظه شماری می کنند تا با حضور در پای صندوقهای رای بیعتی دوباره با رهبر انقلاب کنند و با انتخاب کاندیدای اصلح در پیشرفت و توسعه کشور نقش آفرینی کنند.

رنجبری زن 35 ساله ساکن جزیره هرمز که برقعه (روبند محلی) به چهره داشت به خبرنگار مهر گفت: شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و یک تکلیف است و نمی توان در این زمان حساس که کشور نیاز به حضور نمایندگان اصلح دارد میدان را خالی کرد، باید با رای دادن در سرنوشت کشور سهیم بود.

وی بیان داشت: امیدوارم نماینده ای که به مجلس راه پیدا می کند درد دلهای مردم را فراموش نکند و همچون زمان تبلیغات به این جزیره سر بزند و مشکلات مردم را در مجلس بیان و حل کند.

رنجبری افزود: در جهت رفع مشکل بیکاری جوانان هرمزی، توسعه رفاه زندگی مردم و تکمیل پروژه های نیمه کاره تلاش کند، امیدوارم با نظارت و قانونگذاری صحیح مشکلات مردم جزیره هرمز هم حل شود.

زینب دختر هفت ساله که تازه خواندن و نوشتن را آغاز کرده بود با چشمان درشت و نگاه معصوم و سوختگی صورت که حکایت از تابش سوزان نور خورشید بود رو به من کرد و گفت: قرار شده روز جمعه با مادرم بیام و رای بدم، می خوام رای رو من تو صندوق بندازم.

ذاکری یکی از جوانان هرمزی در اسکله این جزیره در کنار سایر دوستان خود مشغول به ماهیگیری بود به خبرنگار مهر گفت: در انتخابات شرکت می کنم زیرا از نمایندگانی که در استان انتخاب خواهند شد توقع دارم که در رفع مشکلات مردم جزایر تلاش کنند، در سالهای اخیر ساکنین جزیر مورد بی مهری قرار گرفته اند، افزایش بیکاری جوانان مهمترین دغدغه ماست با این وضعیت تشکیل خانواده سخت شده است.

صید و صیادی مهمترین شغل مردم جنوب کشور به خصوص ساکنین جزایر است از این رو بیشتر خواسته های آنان رفع مشکل صدور مجوزهای صید و صیادی بیان می کنند و توقع دارند نمایندگان هرمزگانی در مجلس برای حل مشکلات بیکاری آنان راهکارهای عملی پیدا کنند.

مصطفی سالاری، ساکن جزیره قشم معتقد است: نماینده اصلح باید نگاه ملی به مسائل در جهت رفع مشکلات استانی داشته باشد، اگر نماینده منتخب مردم در مجلس نسبت به تصویب قوانین با توجه به مشکلات حوزه انخابیه خود نگاه ملی داشته باشد آن زمان شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

سالاری می گوید: رای دادن را برخودم واجب می دانم و همیشه از زمانیکه به سن قانونی رسیده ام با اشتیاق در انتخابات شرکت داشتم.

مظفری زن مسنی که در حال پاک کردن ماهی در بازار ماهی فروشان قشم بود، بیان کرد: نماینده خوب همیشه در میان مردم است و با شناختی که از مشکلات پیدا می کند بهتر می تواند تصمیم بگیرد، اما بعضی از نماینده ها وقتی رای می آورند دیگر مردم آنها را تا انتخابات بعدی نمی بینند.

وی افزود: در انتخابات شرکت می کنم و امیدوارم سایر مردم هم با شناختی که از نامزدها دارند اصلح ترین را انتخاب و راهی مجلس کنند.

انتخابات امسال در جزایر خلیج فارس حال دیگری دارد حضور ناوهای آمریکای اراده مردم را برای حضوری پر شور در انتخابات بیشتر کرده است و در گفته های خود می گویند: رای می دهیم تا ناوهای امریکایی که به ناحق در خلیج فارس حضور دارند پیام ملت ایران و این حضور پر شکوه را به فرمانده هان خود برسانند تا لحظه ایی فکر تجاوز به خاک ایران را نداشته باشند. این حضور معانی خاصی خواهد داشت یکی از این معانی آن است که آمریکا هر چه زودتر تمامی تجهیزات خود را از این منطقه خارج کند.

مردم خلیخ فارس می گویند: "ما حافظان خلیج فارس تا آخرین نفس ایستاده ایم و خلسج فارس را گورستان متجاوزین به ناموس و خاکمان خواهیم کرد".